Ціна PAPA on SOL (PAPA)
Поточна ціна PAPA on SOL (PAPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAPA on SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24 USD
- зміна ціни PAPA on SOL протягом дня — -5.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAPA on SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PAPA on SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PAPA on SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PAPA on SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.42%
|30 днів
|$ 0
|+17.78%
|60 днів
|$ 0
|-13.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PAPA on SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-5.42%
-2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet PAPA, the daddy of the viral coin we all know as PEPE. Coming to ribbit his way into the Solana ecosystem and show the youth how it’s done!
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