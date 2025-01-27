Сьогоднішня ціна Papa Doge (PAPADOGE)

Поточна ціна Papa Doge (PAPADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAPADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Papa Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.95 USD

- зміна ціни Papa Doge протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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