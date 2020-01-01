Токеноміка PAPA BEAR (PAPA) Дізнайтеся ключову інформацію про PAPA BEAR (PAPA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PAPA BEAR (PAPA) What is the project about? PAPA BEAR MEME native tokens, 3% of taxes are repurchased and destroyed What makes your project unique? 3% of taxes are repurchased and destroyed It's difficult to fall after an increase History of your project. BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens What’s next for your project? Continuously marketing, increasing a large amount of transaction volume every day, continuously repurchasing and destroying, as the flow of traffic decreases, we become more and more valuable What can your token be used for? Community management tokens。BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens Офіційний вебсайт: https://papa.red/ Купити PAPA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PAPA BEAR (PAPA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PAPA BEAR (PAPA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 71,26K $ 71,26K $ 71,26K Історичний максимум: $ 0,604391 $ 0,604391 $ 0,604391 Історичний мінімум: $ 0,053751 $ 0,053751 $ 0,053751 Поточна ціна: $ 0,071255 $ 0,071255 $ 0,071255 Дізнайтеся більше про ціну PAPA BEAR (PAPA)

Токеноміка PAPA BEAR (PAPA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PAPA BEAR (PAPA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAPA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAPA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAPA, досліджуйте ціну токена PAPA в реальному часі!

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