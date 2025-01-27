Ціна Pantos (PAN)
Поточна ціна Pantos (PAN) сьогодні становить 0.160686 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pantos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD
- зміна ціни Pantos протягом дня — +18.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pantos до USD становила $ +0.02559016.
За останні 30 днів зміна ціни Pantos до USD становила $ -0.0101217718.
За останні 60 днів зміна ціни Pantos до USD становила $ -0.0183040154.
За останні 90 днів зміна ціни Pantos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02559016
|+18.94%
|30 днів
|$ -0.0101217718
|-6.29%
|60 днів
|$ -0.0183040154
|-11.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pantos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
+18.94%
-37.68%
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