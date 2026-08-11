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Поточна ціна Panther AI сьогодні становить 0.00446273 USD. Ринкова капіталізація PAI становить 2,119,653 USD. Відстежуйте оновлення цін PAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Panther AI сьогодні становить 0.00446273 USD. Ринкова капіталізація PAI становить 2,119,653 USD. Відстежуйте оновлення цін PAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Panther AI (PAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PAI до USD:

$0.00447777
$0.00447777$0.00447777
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Panther AI (PAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:58:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Panther AI

Поточна ціна Panther AI (PAI) сьогодні становить $ 0.00446273, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAI до USD становить $ 0.00446273 за PAI.

Panther AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,119,653, з циркуляційною пропозицією у 278.87M PAI. Протягом останніх 24 годин PAI торгувався між $ 0.00443103 (мінімум) та $ 0.00445836 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.174693, тоді як історичний мінімум — $ 0.00364663.

У короткостроковій динаміці PAI змінився на +0.63% за останню годину та на +1.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 45.60.

Ринкова інформація щодо Panther AI (PAI)

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 45.60
$ 45.60$ 45.60

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

278.87M
278.87M 278.87M

475,000,004.0
475,000,004.0 475,000,004.0

Поточна ринкова капіталізація Panther AI — $ 2.12M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 45.60. Циркуляційна пропозиція PAI — 278.87M, зі загальною пропозицією 475000004.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.12M.

Історія ціни Panther AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00443103
$ 0.00443103$ 0.00443103
Мін. за 24 год
$ 0.00445836
$ 0.00445836$ 0.00445836
Макс. за 24 год

$ 0.00443103
$ 0.00443103$ 0.00443103

$ 0.00445836
$ 0.00445836$ 0.00445836

$ 0.174693
$ 0.174693$ 0.174693

$ 0.00364663
$ 0.00364663$ 0.00364663

+0.63%

+0.27%

+1.41%

+1.41%

Історія ціни Panther AI (PAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Panther AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Panther AI до USD становила $ +0.0001919438.
За останні 60 днів зміна ціни Panther AI до USD становила $ -0.0004693761.
За останні 90 днів зміна ціни Panther AI до USD становила $ -0.00000000264313973.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.27%
30 днів$ +0.0001919438+4.30%
60 днів$ -0.0004693761-10.51%
90 днів$ -0.00000000264313973-0.00%

Прогноз ціни Panther AI

Прогноз ціни Panther AI (PAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PAI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Panther AI (PAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Panther AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Panther AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Panther AI.

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Ресурс Panther AI (PAI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)BNB Chain EcosystemGovernance

Про Panther AI

Яка зараз ціна Panther AI?

Поточна оцінка становить ₴0.1966691462836942320000, що вказує на зміну ціни у розмірі 0.27% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на PAI?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Panther AI?

З ринковою капіталізацією ₴93411509.53063961520000 Panther AI займає #2641 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

PAI зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є PAI сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.1952721511849109520000 та ₴0.1964765636785938240000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Panther AI?

До таких факторів належать обігове надходження (278872052.0 токенів), тенденції прийняття у Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Trading Bots,Governance та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Panther AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:58:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Panther AI (PAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.0166
$0.0166$0.0166

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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