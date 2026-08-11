Сьогоднішня ціна Panther AI

Поточна ціна Panther AI (PAI) сьогодні становить $ 0.00446273, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAI до USD становить $ 0.00446273 за PAI.

Panther AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,119,653, з циркуляційною пропозицією у 278.87M PAI. Протягом останніх 24 годин PAI торгувався між $ 0.00443103 (мінімум) та $ 0.00445836 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.174693, тоді як історичний мінімум — $ 0.00364663.

У короткостроковій динаміці PAI змінився на +0.63% за останню годину та на +1.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 45.60.

Ринкова інформація щодо Panther AI (PAI)

Ринкова капіталізація $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Обсяг (за 24 год) $ 45.60$ 45.60 $ 45.60 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Циркуляційне постачання 278.87M 278.87M 278.87M Загальна пропозиція 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

Поточна ринкова капіталізація Panther AI — $ 2.12M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 45.60. Циркуляційна пропозиція PAI — 278.87M, зі загальною пропозицією 475000004.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.12M.