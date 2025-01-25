Ціна PanterAI (PANTERAI)
Поточна ціна PanterAI (PANTERAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 443.87K USD. Ціна PANTERAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PanterAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.42K USD
- зміна ціни PanterAI протягом дня — -16.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PanterAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PanterAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PanterAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PanterAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PanterAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.53%
-16.28%
--
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