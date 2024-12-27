Ціна PanoVerse (PANO)
Поточна ціна PanoVerse (PANO) сьогодні становить 0.062306 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна PANO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PanoVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49K USD
- зміна ціни PanoVerse протягом дня — -2.97%
- циркуляційна пропозиція – 28.00M USD
Отримуйте оновлення цін PANO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PANO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PanoVerse до USD становила $ -0.00190784088218373.
За останні 30 днів зміна ціни PanoVerse до USD становила $ +0.0347995334.
За останні 60 днів зміна ціни PanoVerse до USD становила $ +0.0318849397.
За останні 90 днів зміна ціни PanoVerse до USD становила $ +0.00627802434464297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00190784088218373
|-2.97%
|30 днів
|$ +0.0347995334
|+55.85%
|60 днів
|$ +0.0318849397
|+51.17%
|90 днів
|$ +0.00627802434464297
|+11.21%
Останній аналіз цін PanoVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.97%
+31.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PANO до AUD
A$0.0996896
|1 PANO до GBP
￡0.04922174
|1 PANO до EUR
€0.0591907
|1 PANO до USD
$0.062306
|1 PANO до MYR
RM0.27850782
|1 PANO до TRY
₺2.19254814
|1 PANO до JPY
¥9.8318868
|1 PANO до RUB
₽6.54150694
|1 PANO до INR
₹5.32591688
|1 PANO до IDR
Rp1,004.93534318
|1 PANO до PHP
₱3.62558614
|1 PANO до EGP
￡E.3.16888316
|1 PANO до BRL
R$0.38442802
|1 PANO до CAD
C$0.08909758
|1 PANO до BDT
৳7.44743618
|1 PANO до NGN
₦96.44844188
|1 PANO до UAH
₴2.61435976
|1 PANO до VES
Bs3.177606
|1 PANO до PKR
Rs17.34536734
|1 PANO до KZT
₸32.62092936
|1 PANO до THB
฿2.11653482
|1 PANO до TWD
NT$2.04425986
|1 PANO до CHF
Fr0.0560754
|1 PANO до HKD
HK$0.48349456
|1 PANO до MAD
.د.م0.62866754