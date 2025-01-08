Сьогоднішня ціна Pankito (PAN)

Поточна ціна Pankito (PAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.30K USD. Ціна PAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pankito:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.37 USD

- зміна ціни Pankito протягом дня — +2.51%

- циркуляційна пропозиція – 60.00M USD

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