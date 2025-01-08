Ціна Pankito (PAN)
Поточна ціна Pankito (PAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.30K USD. Ціна PAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pankito:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 244.37 USD
- зміна ціни Pankito протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 60.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pankito до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pankito до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pankito до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pankito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.51%
|30 днів
|$ 0
|-0.07%
|60 днів
|$ 0
|-3.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pankito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+2.51%
+3.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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