Ціна PanicSwap (PANIC)
Поточна ціна PanicSwap (PANIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.55 USD. Ціна PANIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PanicSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49 USD
- зміна ціни PanicSwap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 980.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PanicSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PanicSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PanicSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PanicSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-45.36%
|60 днів
|$ 0
|+12.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PanicSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PanicSwap is an Automatic Market Maker (AMM) protocol on Fantom Network. At its core, PanicSwap is a fork of the audited Solidly code-base from Andre Cronje. The AMM supports not only both stable and non-stable pairs, but also multi-hop swaps (even those that include stable and non-stable pairs mixed routes) within a very intuitive contract interface. In terms of innovation, PanicSwap is incentivising liquidity pairs with single asset yield bearing tokens from Yearn Finance, or 'Y-Tokens'. Users will be able to earn yield on their tokens in their liquidity pairs and earn $PANIC rewards for providing liquidity on top of it. Earned $PANIC is vested for 2 years, but can be claimed instantly for a 50% fee on the rewards. We also introduced a variable fee, similar to Uniswap, where different liquidity pairs have different swap fees. Holders of $PANIC can choose to stake tokens with 0 lockup and earn fees earned by the protocol, or choose to lock their tokens for 2 years and earn previously mentioned fees plus early exit fees paid by farmers who chose to receive their tokens early.
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