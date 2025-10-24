Інформація щодо ціни Pangolin (PANG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,79%

Актуальна ціна Pangolin (PANG) становить --. За останні 24 години PANG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PANG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PANG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pangolin (PANG)

Ринкова капіталізація $ 14,35K$ 14,35K $ 14,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,05K$ 19,05K $ 19,05K Циркуляційне постачання 745,82M 745,82M 745,82M Загальна пропозиція 990 039 899,72432 990 039 899,72432 990 039 899,72432

Поточна ринкова капіталізація Pangolin — $ 14,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PANG — 745,82M, зі загальною пропозицією 990039899.72432. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,05K.