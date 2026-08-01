Сьогоднішня ціна Pandu Pandas

Поточна ціна Pandu Pandas (PANDU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PANDU до USD становить $ 0 за PANDU.

Pandu Pandas наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 86 971, з циркуляційною пропозицією у 670,20M PANDU. Протягом останніх 24 годин PANDU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00264573, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PANDU змінився на +0,10% за останню годину та на -6,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,18K.

Ринкова інформація щодо Pandu Pandas (PANDU)

Ринкова капіталізація $ 86,97K$ 86,97K $ 86,97K Обсяг (за 24 год) $ 2,18K$ 2,18K $ 2,18K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,97K$ 86,97K $ 86,97K Циркуляційне постачання 670,20M 670,20M 670,20M Загальна пропозиція 670 197 627,948259 670 197 627,948259 670 197 627,948259

Поточна ринкова капіталізація Pandu Pandas — $ 86,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,18K. Циркуляційна пропозиція PANDU — 670,20M, зі загальною пропозицією 670197627.948259. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,97K.