Сьогоднішня ціна Pandora (PANDORA)

Поточна ціна Pandora (PANDORA) сьогодні становить 1,791.43 USD з ринковою капіталізацією $ 17.92M USD. Ціна PANDORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pandora:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.13M USD

- зміна ціни Pandora протягом дня — -2.53%

- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD

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