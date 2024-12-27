Ціна Pandora (PANDORA)
Поточна ціна Pandora (PANDORA) сьогодні становить 1,791.43 USD з ринковою капіталізацією $ 17.92M USD. Ціна PANDORA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pandora:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.13M USD
- зміна ціни Pandora протягом дня — -2.53%
- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pandora до USD становила $ -46.507991565653.
За останні 30 днів зміна ціни Pandora до USD становила $ -145.0160793570.
За останні 60 днів зміна ціни Pandora до USD становила $ +414.6039014820.
За останні 90 днів зміна ціни Pandora до USD становила $ +282.8863499716446.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -46.507991565653
|-2.53%
|30 днів
|$ -145.0160793570
|-8.09%
|60 днів
|$ +414.6039014820
|+23.14%
|90 днів
|$ +282.8863499716446
|+18.75%
Останній аналіз цін Pandora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-2.53%
+2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.
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