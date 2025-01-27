Сьогоднішня ціна PandoProject (PTX)

Поточна ціна PandoProject (PTX) сьогодні становить 0.00349929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PandoProject:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.33 USD

- зміна ціни PandoProject протягом дня — -12.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін PTX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PTX.