Ціна PandoProject (PTX)
Поточна ціна PandoProject (PTX) сьогодні становить 0.00349929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PandoProject:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.33 USD
- зміна ціни PandoProject протягом дня — -12.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PandoProject до USD становила $ -0.000500340018900798.
За останні 30 днів зміна ціни PandoProject до USD становила $ +0.0014037156.
За останні 60 днів зміна ціни PandoProject до USD становила $ -0.0009529847.
За останні 90 днів зміна ціни PandoProject до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000500340018900798
|-12.50%
|30 днів
|$ +0.0014037156
|+40.11%
|60 днів
|$ -0.0009529847
|-27.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PandoProject: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-12.50%
+40.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PandoProject is a complete ecosystem with a blockchain-based, decentralized, highly scalable video distribution network powered by a Pando Token (PTX), supported by their popular DApps. Pando Network is the leading video delivery network powered by blockchain technology. Pando Network allows users to simultaneously watch video content and earn PTX (Pando Token) as rewards for relaying video to other users who are also watching the same content. In the same vein as other sharing economy models, users opt-in to volunteering their spare bandwidth and computing resources to relay video to other users and earn token rewards for their contributions. Users can contribute to Pando Network on any computer or server. For video platforms, integrating Pando Network into their video delivery stack enables them to reduce their video delivery cost, deepen viewer engagement, and drive incremental revenues. By spending less on video delivery infrastructure, and more on rewarding their users, Pando-enabled video platforms can grow their user base and gain market share.
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