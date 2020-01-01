Токеноміка Pandemic Diamond (PMD) Дізнайтеся ключову інформацію про Pandemic Diamond (PMD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pandemic Diamond (PMD) Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Офіційний вебсайт: https://pandemic-games.org/ Whitepaper: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Купити PMD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pandemic Diamond (PMD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pandemic Diamond (PMD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,01K $ 31,01K $ 31,01K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 106,18M $ 106,18M $ 106,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 292,04K $ 292,04K $ 292,04K Історичний максимум: $ 0,00187404 $ 0,00187404 $ 0,00187404 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00029903 $ 0,00029903 $ 0,00029903 Дізнайтеся більше про ціну Pandemic Diamond (PMD)

Токеноміка Pandemic Diamond (PMD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pandemic Diamond (PMD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PMD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PMD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PMD, досліджуйте ціну токена PMD в реальному часі!

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