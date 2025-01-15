Сьогоднішня ціна Pandemic Diamond (PMD)

Поточна ціна Pandemic Diamond (PMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.92K USD. Ціна PMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pandemic Diamond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.35K USD

- зміна ціни Pandemic Diamond протягом дня — -0.48%

- циркуляційна пропозиція – 89.35M USD

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