Ціна Pandemic Diamond (PMD)
Поточна ціна Pandemic Diamond (PMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.92K USD. Ціна PMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pandemic Diamond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.35K USD
- зміна ціни Pandemic Diamond протягом дня — -0.48%
- циркуляційна пропозиція – 89.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pandemic Diamond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pandemic Diamond до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pandemic Diamond до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pandemic Diamond до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.48%
|30 днів
|$ 0
|+5.15%
|60 днів
|$ 0
|+180.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pandemic Diamond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.72%
-0.48%
+1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.
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