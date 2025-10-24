Ціна PandaSui Coin (PANS)
-0,13%
+7,02%
+21,37%
+21,37%
Актуальна ціна PandaSui Coin (PANS) становить --. За останні 24 години PANS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PANS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то PANS змінився на -0,13% за останню годину, +7,02% за 24 години та на +21,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація PandaSui Coin — $ 83,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PANS — 6,82B, зі загальною пропозицією 7876857596.906344. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,73K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,02%
|30 днів
|$ 0
|+9,60%
|60 днів
|$ 0
|-40,34%
|90 днів
|$ 0
|--
PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.
Розуміння токеноміки PandaSui Coin (PANS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PANS зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
