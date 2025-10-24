Актуальна ціна PandaSui Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PANS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PANS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PandaSui Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PANS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PANS на MEXC вже зараз.

Докладніше про PANS

Інформація про ціну PANS

Whitepaper PANS

Офіційний вебсайт PANS

Токеноміка PANS

Прогноз ціни PANS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип PandaSui Coin

Ціна PandaSui Coin (PANS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PANS до USD:

--
----
+7,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PandaSui Coin (PANS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:57:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни PandaSui Coin (PANS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,13%

+7,02%

+21,37%

+21,37%

Актуальна ціна PandaSui Coin (PANS) становить --. За останні 24 години PANS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PANS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PANS змінився на -0,13% за останню годину, +7,02% за 24 години та на +21,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PandaSui Coin (PANS)

$ 83,70K
$ 83,70K$ 83,70K

--
----

$ 96,73K
$ 96,73K$ 96,73K

6,82B
6,82B 6,82B

7 876 857 596,906344
7 876 857 596,906344 7 876 857 596,906344

Поточна ринкова капіталізація PandaSui Coin — $ 83,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PANS — 6,82B, зі загальною пропозицією 7876857596.906344. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,73K.

Історія ціни PandaSui Coin (PANS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PandaSui Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+7,02%
30 днів$ 0+9,60%
60 днів$ 0-40,34%
90 днів$ 0--

Що таке PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PandaSui Coin (PANS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни PandaSui Coin (USD)

Скільки коштуватиме PandaSui Coin (PANS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PandaSui Coin (PANS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PandaSui Coin.

Перегляньте прогноз ціни PandaSui Coin вже зараз!

PANS до місцевих валют

Токеноміка PandaSui Coin (PANS)

Розуміння токеноміки PandaSui Coin (PANS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PANS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PandaSui Coin (PANS)

Скільки сьогодні коштує PandaSui Coin (PANS)?
Актуальна ціна PANS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PANS до USD?
Поточна ціна PANS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PandaSui Coin?
Ринкова капіталізація PANS — $ 83,70K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PANS?
Циркуляційна пропозиція PANS — 6,82B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PANS?
PANS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PANS?
Історична мінімальна ціна PANS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PANS?
Актуальний обсяг торгівлі PANS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PANS цього року?
PANS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PANS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:57:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PandaSui Coin (PANS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 421,64
$111 421,64$111 421,64

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,15
$3 980,15$3 980,15

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16955
$0,16955$0,16955

+10,62%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,20
$193,20$193,20

+1,14%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,0221
$21,0221$21,0221

+36,33%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,15
$3 980,15$3 980,15

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 421,64
$111 421,64$111 421,64

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,20
$193,20$193,20

+1,14%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4459
$2,4459$2,4459

+1,53%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,08
$1 138,08$1 138,08

+0,72%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5988
$0,5988$0,5988

+498,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000751
$0,00000751$0,00000751

+321,91%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,07
$49,07$49,07

+99,14%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5812
$0,5812$0,5812

+93,73%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004016
$0,0004016$0,0004016

+88,89%