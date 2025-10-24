Інформація щодо ціни PandaSui Coin (PANS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +7,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +21,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +21,37%

Актуальна ціна PandaSui Coin (PANS) становить --. За останні 24 години PANS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PANS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PANS змінився на -0,13% за останню годину, +7,02% за 24 години та на +21,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PandaSui Coin (PANS)

Ринкова капіталізація $ 83,70K$ 83,70K $ 83,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,73K$ 96,73K $ 96,73K Циркуляційне постачання 6,82B 6,82B 6,82B Загальна пропозиція 7 876 857 596,906344 7 876 857 596,906344 7 876 857 596,906344

Поточна ринкова капіталізація PandaSui Coin — $ 83,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PANS — 6,82B, зі загальною пропозицією 7876857596.906344. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,73K.