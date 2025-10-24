Інформація щодо ціни PandaPump (PPUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,52% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,52%

Актуальна ціна PandaPump (PPUMP) становить --. За останні 24 години PPUMP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PPUMP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PPUMP змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PandaPump (PPUMP)

Ринкова капіталізація $ 472,32K$ 472,32K $ 472,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 472,32K$ 472,32K $ 472,32K Циркуляційне постачання 4,63B 4,63B 4,63B Загальна пропозиція 4 631 123 719,16035 4 631 123 719,16035 4 631 123 719,16035

Поточна ринкова капіталізація PandaPump — $ 472,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PPUMP — 4,63B, зі загальною пропозицією 4631123719.16035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 472,32K.