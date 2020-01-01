Токеноміка PandaFi (PFI) Дізнайтеся ключову інформацію про PandaFi (PFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PandaFi (PFI) PandaFi is a community token! We are getting stronger with every new holder. Launched in the Typical Investor community, the main goal of the token is to introduce a friendly panda to the cryptocurrency world. What makes PandaFi unique is our focus on creating a vibrant and engaging community through humour and shared experiences. Our token is more than just a trading opportunity; it's about creating a positive and inclusive environment where members can socialise and have fun. We harness the power of memes and community-driven initiatives to foster a sense of belonging and excitement among our users. In addition to being a fun and accessible token, PandaFi also aims to become a symbol of unity and collaboration in the crypto space. As our community grows, we plan to organise various events, giveaways and collaborative projects that reflect the spirit of our mascot, the panda. These events will help strengthen ties in our community and promote the project in a playful and fun way. Ultimately, PandaFi aims to make the world of cryptocurrencies more accessible and enjoyable for everyone, step by step, with the help of a friendly panda. Офіційний вебсайт: https://pandafi.fun/ Купити PFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PandaFi (PFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PandaFi (PFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,76K $ 11,76K $ 11,76K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 11,76K $ 11,76K $ 11,76K Історичний максимум: $ 0,00106951 $ 0,00106951 $ 0,00106951 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PandaFi (PFI)

Токеноміка PandaFi (PFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PandaFi (PFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PFI, досліджуйте ціну токена PFI в реальному часі!

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