Сьогоднішня ціна PandaFi (PFI)

Поточна ціна PandaFi (PFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 443.04K USD. Ціна PFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PandaFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.57 USD

- зміна ціни PandaFi протягом дня — +4.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін PFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PFI.