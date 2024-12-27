Ціна PandaFi (PFI)
Поточна ціна PandaFi (PFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 443.04K USD. Ціна PFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PandaFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.57 USD
- зміна ціни PandaFi протягом дня — +4.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PandaFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PandaFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PandaFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PandaFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.11%
|30 днів
|$ 0
|+2.25%
|60 днів
|$ 0
|+28.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PandaFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+4.11%
+8.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PandaFi is a community token! We are getting stronger with every new holder. Launched in the Typical Investor community, the main goal of the token is to introduce a friendly panda to the cryptocurrency world. What makes PandaFi unique is our focus on creating a vibrant and engaging community through humour and shared experiences. Our token is more than just a trading opportunity; it's about creating a positive and inclusive environment where members can socialise and have fun. We harness the power of memes and community-driven initiatives to foster a sense of belonging and excitement among our users. In addition to being a fun and accessible token, PandaFi also aims to become a symbol of unity and collaboration in the crypto space. As our community grows, we plan to organise various events, giveaways and collaborative projects that reflect the spirit of our mascot, the panda. These events will help strengthen ties in our community and promote the project in a playful and fun way. Ultimately, PandaFi aims to make the world of cryptocurrencies more accessible and enjoyable for everyone, step by step, with the help of a friendly panda.
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