Сьогоднішня ціна Panda Coin

Поточна ціна Panda Coin (PANDA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PANDA до USD становить $ 0 за PANDA.

Panda Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 886, з циркуляційною пропозицією у 9,75B PANDA. Протягом останніх 24 годин PANDA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PANDA змінився на +0,01% за останню годину та на +0,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Panda Coin (PANDA)

Ринкова капіталізація $ 24,89K$ 24,89K $ 24,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,89K$ 24,89K $ 24,89K Циркуляційне постачання 9,75B 9,75B 9,75B Загальна пропозиція 9 750 000 000,0 9 750 000 000,0 9 750 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Panda Coin — $ 24,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PANDA — 9,75B, зі загальною пропозицією 9750000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,89K.