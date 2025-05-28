Ціна Pancake Games (GCAKE)
Поточна ціна Pancake Games (GCAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна GCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pancake Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pancake Games протягом дня — +3,52%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pancake Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pancake Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pancake Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pancake Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,52%
|30 днів
|$ 0
|+2,25%
|60 днів
|$ 0
|+142,34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pancake Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,02%
+3,52%
+4,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pancake Games is the NFT game project that no one has experienced.
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