Ціна Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY)
Поточна ціна Pancake Bunny Polygon (POLYBUNNY) сьогодні становить 0.00583177 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POLYBUNNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pancake Bunny Polygon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.32 USD
- зміна ціни Pancake Bunny Polygon протягом дня — -2.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pancake Bunny Polygon до USD становила $ -0.000179823161717559.
За останні 30 днів зміна ціни Pancake Bunny Polygon до USD становила $ -0.0004086507.
За останні 60 днів зміна ціни Pancake Bunny Polygon до USD становила $ -0.0004453565.
За останні 90 днів зміна ціни Pancake Bunny Polygon до USD становила $ +0.000229424822477775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000179823161717559
|-2.99%
|30 днів
|$ -0.0004086507
|-7.00%
|60 днів
|$ -0.0004453565
|-7.63%
|90 днів
|$ +0.000229424822477775
|+4.10%
Останній аналіз цін Pancake Bunny Polygon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-2.99%
-4.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PancakeBunny on MATIC.
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