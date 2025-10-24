Інформація щодо ціни Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03453695 $ 0,03453695 $ 0,03453695 Мін. за 24 год $ 0,03691569 $ 0,03691569 $ 0,03691569 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03453695$ 0,03453695 $ 0,03453695 Макс. за 24 год $ 0,03691569$ 0,03691569 $ 0,03691569 Рекордний максимум $ 512,75$ 512,75 $ 512,75 Найнижча ціна $ 0,03211505$ 0,03211505 $ 0,03211505 Зміна ціни (за 1 год) -1,46% Зміна ціни (1 дн.) -0,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,88%

Актуальна ціна Pancake Bunny (BUNNY) становить $0,0359185. За останні 24 години BUNNY торгувався між мінімумом у $ 0,03453695 і максимумом у $ 0,03691569, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUNNY становить $ 512,75, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03211505.

Що стосується короткострокових результатів, то BUNNY змінився на -1,46% за останню годину, -0,34% за 24 години та на -1,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pancake Bunny (BUNNY)

Ринкова капіталізація $ 18,33K$ 18,33K $ 18,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 548,63K$ 548,63K $ 548,63K Циркуляційне постачання 510,23K 510,23K 510,23K Загальна пропозиція 15 274 247,51454069 15 274 247,51454069 15 274 247,51454069

Поточна ринкова капіталізація Pancake Bunny — $ 18,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUNNY — 510,23K, зі загальною пропозицією 15274247.51454069. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 548,63K.