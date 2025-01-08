Сьогоднішня ціна Panana ($PANANA)

Поточна ціна Panana ($PANANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.83M USD. Ціна $PANANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Panana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.39K USD

- зміна ціни Panana протягом дня — -11.23%

- циркуляційна пропозиція – 392.18B USD

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