Ціна Panana ($PANANA)
Поточна ціна Panana ($PANANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.83M USD. Ціна $PANANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Panana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.39K USD
- зміна ціни Panana протягом дня — -11.23%
- циркуляційна пропозиція – 392.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Panana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Panana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Panana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Panana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Panana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-11.23%
-5.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.
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