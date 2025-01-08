Ціна Panacoin (PANA)
Поточна ціна Panacoin (PANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.37K USD. Ціна PANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Panacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.60 USD
- зміна ціни Panacoin протягом дня — -3.55%
- циркуляційна пропозиція – 500.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Panacoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Panacoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Panacoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Panacoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.55%
|30 днів
|$ 0
|-3.94%
|60 днів
|$ 0
|+14.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Panacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-3.55%
-0.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At Pana Green LLC, our core mission is to create a greener and more sustainable world. We are deeply committed to environmental responsibility, and we focus on projects that contribute to improving the global ecosystem. One of our flagship initiatives is our reforestation project, where we aim to plant a tree for every customer we serve, with a goal of planting 1 million trees by the end of 2024. We also emphasize educating communities on better recycling practices and fighting global warming through innovation and action. Alongside our environmental efforts, we’ve developed **Panacoin**, a cryptocurrency that helps streamline payments within our ecosystem, reflecting our vision of merging technology with sustainability. By choosing Pana Green, you are investing in a healthier, greener future for everyone.
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