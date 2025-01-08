Ціна PAMP (PAMP)
Поточна ціна PAMP (PAMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.34K USD. Ціна PAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD
- зміна ціни PAMP протягом дня — -10.37%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAMP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PAMP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PAMP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PAMP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.37%
|30 днів
|$ 0
|-76.85%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PAMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-10.37%
-60.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come.
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