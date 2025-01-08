Сьогоднішня ціна PAMP (PAMP)

Поточна ціна PAMP (PAMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.34K USD. Ціна PAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PAMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD

- зміна ціни PAMP протягом дня — -10.37%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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