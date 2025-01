Що таке PAMBII ( PAMBII)

$PAMBII is a fun meme token born from the large and loyal community of Dalas Review, one of the largest YouTubers in the Spanish-speaking market with over 11 million subscribers. PAMBII is a global movement, seeking to to transform curious Web2 users into Web3 newcomers, driving mass adoption through fun and strategic collaborations with influential Web2 personalities. Backed by a team of crypto experts with experience at leading companies, $PAMBII holders act as a hivemind community to elevate PAMBII's mission to educate to meme mass adoption.

Ресурс PAMBII (PAMBII) Whitepaper Офіційний вебсайт