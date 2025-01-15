Ціна PAMBII (PAMBII)
Поточна ціна PAMBII (PAMBII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAMBII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAMBII:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.49 USD
- зміна ціни PAMBII протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAMBII до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PAMBII до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PAMBII до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PAMBII до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|+217.65%
|60 днів
|$ 0
|+88.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PAMBII: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-0.12%
-1.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PAMBII is a fun meme token born from the large and loyal community of Dalas Review, one of the largest YouTubers in the Spanish-speaking market with over 11 million subscribers. PAMBII is a global movement, seeking to to transform curious Web2 users into Web3 newcomers, driving mass adoption through fun and strategic collaborations with influential Web2 personalities. Backed by a team of crypto experts with experience at leading companies, $PAMBII holders act as a hivemind community to elevate PAMBII's mission to educate to meme mass adoption.
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