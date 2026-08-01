Яка зараз ринкова ціна Palu?

Palu оцінюється в ₴0.0579887858919462624000, зі зміною -1.61% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має PALU?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення PALU у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Palu у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість PALU?

Обігова кількість становить 999999994.4344671, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Palu?

Palu згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як PALU виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight,Chinese Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)?

У порівнянні з іншими активами у сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight,Chinese Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), імпульс PALU залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.