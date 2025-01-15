Ціна PalmPay (PALM)
Поточна ціна PalmPay (PALM) сьогодні становить 0.10454 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PALM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PalmPay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.68K USD
- зміна ціни PalmPay протягом дня — -9.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PalmPay до USD становила $ -0.0105808833540083.
За останні 30 днів зміна ціни PalmPay до USD становила $ -0.0538417798.
За останні 60 днів зміна ціни PalmPay до USD становила $ +0.0017313287.
За останні 90 днів зміна ціни PalmPay до USD становила $ -0.02038402146989173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0105808833540083
|-9.19%
|30 днів
|$ -0.0538417798
|-51.50%
|60 днів
|$ +0.0017313287
|+1.66%
|90 днів
|$ -0.02038402146989173
|-16.31%
Останній аналіз цін PalmPay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-9.19%
-24.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are interested inproviding the best premium products in the global markets in terms of quality and safety . Earn unlimited 5% Crypto cash back as rewards on every purchase, any day . There are not any restrictions on what quantity you'll be able to earn, and also the cashback does not expire for the life time. PalmPay provides a spread of various payment methods, such as payment with Cryptocurrencies, or cash on delivery(Gulf Countries), which gives flexibility to our user when purchasing from the net store, and allows the customer to settle on the foremost appropriate method for him. Through the PalmPay store, it's possible to grasp the opinions of customers and their evaluation of the merchandise or service, which helps in attracting new customers to house this store, and to shop for its services and therefore the products it provides.
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