Сьогоднішня ціна Palmeiras Fan Token (VERDAO)

Поточна ціна Palmeiras Fan Token (VERDAO) сьогодні становить 0.481824 USD з ринковою капіталізацією $ 497.47K USD. Ціна VERDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Palmeiras Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.48 USD

- зміна ціни Palmeiras Fan Token протягом дня — +6.74%

- циркуляційна пропозиція – 1.03M USD

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