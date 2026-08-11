Яка зараз ринкова ціна Palm Economy?

Palm Economy оцінюється в ₴, зі зміною -1.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має PALM?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення PALM у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Palm Economy у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість PALM?

Обігова кількість становить 11568648298.4715, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Palm Economy?

Palm Economy згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як PALM виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Cardano Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Cardano Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol, імпульс PALM залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.