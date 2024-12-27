Ціна PaLM AI (PALM)
Поточна ціна PaLM AI (PALM) сьогодні становить 0.825581 USD з ринковою капіталізацією $ 65.75M USD. Ціна PALM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PaLM AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 315.20K USD
- зміна ціни PaLM AI протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 77.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PaLM AI до USD становила $ -0.0017205125528127.
За останні 30 днів зміна ціни PaLM AI до USD становила $ -0.1688733365.
За останні 60 днів зміна ціни PaLM AI до USD становила $ +1.1309387270.
За останні 90 днів зміна ціни PaLM AI до USD становила $ +0.2480831027434612.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0017205125528127
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.1688733365
|-20.45%
|60 днів
|$ +1.1309387270
|+136.99%
|90 днів
|$ +0.2480831027434612
|+42.96%
Останній аналіз цін PaLM AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-0.20%
+6.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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