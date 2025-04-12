Ціна Pallapay (PALLA)
Поточна ціна Pallapay (PALLA) сьогодні становить 0.00924699 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02M USD. Ціна PALLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pallapay:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pallapay протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 759.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pallapay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pallapay до USD становила $ -0.0021135151.
За останні 60 днів зміна ціни Pallapay до USD становила $ -0.0021135151.
За останні 90 днів зміна ціни Pallapay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ -0.0021135151
|-22.85%
|60 днів
|$ -0.0021135151
|-22.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pallapay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.07%
-0.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.
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