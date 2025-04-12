Сьогоднішня ціна Pallapay (PALLA)

Поточна ціна Pallapay (PALLA) сьогодні становить 0.00924699 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02M USD. Ціна PALLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pallapay:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pallapay протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 759.02M USD

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