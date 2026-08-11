Сьогоднішня ціна Palladium Network

Поточна ціна Palladium Network (PLLDV3) сьогодні становить $ 0,43338, зі зміною 32,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLLDV3 до USD становить $ 0,43338 за PLLDV3.

Palladium Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 189 104, з циркуляційною пропозицією у 51,85M PLLDV3. Протягом останніх 24 годин PLLDV3 торгувався між $ 0,308349 (мінімум) та $ 0,430977 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,83, тоді як історичний мінімум — $ 0,221161.

У короткостроковій динаміці PLLDV3 змінився на +6,43% за останню годину та на +23,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 102,04K.

Ринкова інформація щодо Palladium Network (PLLDV3)

Ринкова капіталізація $ 22,19M$ 22,19M $ 22,19M Обсяг (за 24 год) $ 102,04K$ 102,04K $ 102,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,19M$ 22,19M $ 22,19M Циркуляційне постачання 51,85M 51,85M 51,85M Загальна пропозиція 52 643 000,0 52 643 000,0 52 643 000,0

Поточна ринкова капіталізація Palladium Network — $ 22,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 102,04K. Циркуляційна пропозиція PLLDV3 — 51,85M, зі загальною пропозицією 52643000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,19M.