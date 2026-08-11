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Поточна ціна Palladium Network сьогодні становить 0,43338 USD. Ринкова капіталізація PLLDV3 становить 22 189 104 USD. Відстежуйте оновлення цін PLLDV3 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Palladium Network сьогодні становить 0,43338 USD. Ринкова капіталізація PLLDV3 становить 22 189 104 USD. Відстежуйте оновлення цін PLLDV3 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PLLDV3

Інформація про ціну PLLDV3

Що таке PLLDV3

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Токеноміка PLLDV3

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Ціна Palladium Network (PLLDV3)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PLLDV3 до USD:

$0,406415
$0,406415$0,406415
+0,27%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Palladium Network (PLLDV3) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:57:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Palladium Network

Поточна ціна Palladium Network (PLLDV3) сьогодні становить $ 0,43338, зі зміною 32,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLLDV3 до USD становить $ 0,43338 за PLLDV3.

Palladium Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 189 104, з циркуляційною пропозицією у 51,85M PLLDV3. Протягом останніх 24 годин PLLDV3 торгувався між $ 0,308349 (мінімум) та $ 0,430977 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,83, тоді як історичний мінімум — $ 0,221161.

У короткостроковій динаміці PLLDV3 змінився на +6,43% за останню годину та на +23,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 102,04K.

Ринкова інформація щодо Palladium Network (PLLDV3)

$ 22,19M
$ 22,19M$ 22,19M

$ 102,04K
$ 102,04K$ 102,04K

$ 22,19M
$ 22,19M$ 22,19M

51,85M
51,85M 51,85M

52 643 000,0
52 643 000,0 52 643 000,0

Поточна ринкова капіталізація Palladium Network — $ 22,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 102,04K. Циркуляційна пропозиція PLLDV3 — 51,85M, зі загальною пропозицією 52643000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,19M.

Історія ціни Palladium Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,308349
$ 0,308349$ 0,308349
Мін. за 24 год
$ 0,430977
$ 0,430977$ 0,430977
Макс. за 24 год

$ 0,308349
$ 0,308349$ 0,308349

$ 0,430977
$ 0,430977$ 0,430977

$ 5,83
$ 5,83$ 5,83

$ 0,221161
$ 0,221161$ 0,221161

+6,43%

+32,87%

+23,93%

+23,93%

Історія ціни Palladium Network (PLLDV3) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Palladium Network до USD становила $ +0,107206.
За останні 30 днів зміна ціни Palladium Network до USD становила $ -0,1238354313.
За останні 60 днів зміна ціни Palladium Network до USD становила $ -0,0459079000.
За останні 90 днів зміна ціни Palladium Network до USD становила $ -0,00000037824862824.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,107206+32,87%
30 днів$ -0,1238354313-28,57%
60 днів$ -0,0459079000-10,59%
90 днів$ -0,00000037824862824-0,00%

Прогноз ціни Palladium Network

Прогноз ціни Palladium Network (PLLDV3) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PLLDV3 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Palladium Network (PLLDV3) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Palladium Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Palladium Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PLLDV3 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Palladium Network.

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Ресурс Palladium Network (PLLDV3)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum Ecosystem

Про Palladium Network

Яка ціна Palladium Network у реальному часі?

Palladium Network торгується за ціною ₴19.0987298394541920000, що вказує на зміну ціни на рівні 32.86% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є PLLDV3 сьогодні?

Волатильність ціни PLLDV3 протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Palladium Network за останні 24 години?

Токен коливався між ₴13.58870794052762160000 (низька ціна) і ₴18.99283144127197680000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував PLLDV3?

За останні 24 години PLLDV3 зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴256.9237042872720000, а найнижча — ₴9.74639851867536240000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Palladium Network?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як PLLDV3 порівнюється з іншими токенами категорії Ethereum Ecosystem?

У категорії Ethereum Ecosystem PLLDV3 демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Palladium Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:57:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Palladium Network (PLLDV3)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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