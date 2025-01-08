Ціна PalGold (PALG)
Поточна ціна PalGold (PALG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 641.79 USD. Ціна PALG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PalGold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD
- зміна ціни PalGold протягом дня — +85.60%
- циркуляційна пропозиція – 24.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PalGold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PalGold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PalGold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PalGold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+85.60%
|30 днів
|$ 0
|-21.06%
|60 днів
|$ 0
|+58.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PalGold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+85.60%
+90.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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