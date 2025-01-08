Сьогоднішня ціна PalGold (PALG)

Поточна ціна PalGold (PALG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 641.79 USD. Ціна PALG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PalGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.04 USD

- зміна ціни PalGold протягом дня — +85.60%

- циркуляційна пропозиція – 24.70M USD

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