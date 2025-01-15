Ціна PaleBlueDot (EARTH)
Поточна ціна PaleBlueDot (EARTH) сьогодні становить 34,831 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EARTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PaleBlueDot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.76 USD
- зміна ціни PaleBlueDot протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PaleBlueDot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PaleBlueDot до USD становила $ -4,759.8407543000.
За останні 60 днів зміна ціни PaleBlueDot до USD становила $ -19,147.4540595000.
За останні 90 днів зміна ціни PaleBlueDot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -4,759.8407543000
|-13.66%
|60 днів
|$ -19,147.4540595000
|-54.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PaleBlueDot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The message is clear, there’s only one earth and it’s our only home. This is not only the overarching message of this project, It’s also reflected in the tokenomics. There’s only one Earth token. You can only own a fraction of the Pale Blue Dot. As holders of EarTH, as mankind we’re not going to stop there though. We’re going to gather as a global community of earthlings and do our part to address some of earth’s most pressing issues.
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