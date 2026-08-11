Сьогоднішня ціна Palantir xStock

Поточна ціна Palantir xStock (PLTRX) сьогодні становить $ 173.22, зі зміною 0.07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLTRX до USD становить $ 173.22 за PLTRX.

Palantir xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,498,366, з циркуляційною пропозицією у 14.42K PLTRX. Протягом останніх 24 годин PLTRX торгувався між $ 168.51 (мінімум) та $ 178.74 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 198.36, тоді як історичний мінімум — $ 106.21.

У короткостроковій динаміці PLTRX змінився на +0.87% за останню годину та на +19.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 59.47K.

Ринкова інформація щодо Palantir xStock (PLTRX)

Ринкова капіталізація $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Обсяг (за 24 год) $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 165.55M$ 165.55M $ 165.55M Циркуляційне постачання 14.42K 14.42K 14.42K Загальна пропозиція 955,709.7634771359 955,709.7634771359 955,709.7634771359

Поточна ринкова капіталізація Palantir xStock — $ 2.50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59.47K. Циркуляційна пропозиція PLTRX — 14.42K, зі загальною пропозицією 955709.7634771359. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 165.55M.