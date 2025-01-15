Логотип Palantir Tokenized Stock Defichain

Ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

USD

Графік ціни Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) в реальному часі

$2.45
$2.45$2.45
+2.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

Поточна ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) сьогодні становить 2.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPLTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Palantir Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.15 USD
- зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain протягом дня — +2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DPLTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DPLTR.

Цінові показники Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.064147.
За останні 30 днів зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.4500436850.
За останні 60 днів зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -2.0189930600.
За останні 90 днів зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.8207187278039647.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.064147+2.69%
30 днів$ -0.4500436850-18.36%
60 днів$ -2.0189930600-82.40%
90 днів$ -0.8207187278039647-25.09%

Аналіз цін Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

Останній аналіз цін Palantir Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.39
$ 2.39$ 2.39

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 38.27
$ 38.27$ 38.27

--

+2.69%

-3.30%

Ринкова інформація Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

0.00
0.00 0.00

Що таке Palantir Tokenized Stock Defichain ( DPLTR)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DPLTR до місцевих валют

1 DPLTR до AUD
A$3.9445
1 DPLTR до GBP
1.9845
1 DPLTR до EUR
2.3765
1 DPLTR до USD
$2.45
1 DPLTR до MYR
RM11.025
1 DPLTR до TRY
86.9015
1 DPLTR до JPY
¥387.2225
1 DPLTR до RUB
253.281
1 DPLTR до INR
211.925
1 DPLTR до IDR
Rp40,163.928
1 DPLTR до PHP
143.913
1 DPLTR до EGP
￡E.123.6025
1 DPLTR до BRL
R$14.798
1 DPLTR до CAD
C$3.5035
1 DPLTR до BDT
297.9935
1 DPLTR до NGN
3,804.3355
1 DPLTR до UAH
103.6595
1 DPLTR до VES
Bs129.85
1 DPLTR до PKR
Rs682.815
1 DPLTR до KZT
1,300.411
1 DPLTR до THB
฿84.966
1 DPLTR до TWD
NT$80.801
1 DPLTR до CHF
Fr2.2295
1 DPLTR до HKD
HK$19.061
1 DPLTR до MAD
.د.م24.6715