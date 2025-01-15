Сьогоднішня ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)

Поточна ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) сьогодні становить 2.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPLTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Palantir Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.15 USD

- зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain протягом дня — +2.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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