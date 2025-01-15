Ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR)
Поточна ціна Palantir Tokenized Stock Defichain (DPLTR) сьогодні становить 2.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPLTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Palantir Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.15 USD
- зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain протягом дня — +2.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.064147.
За останні 30 днів зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.4500436850.
За останні 60 днів зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -2.0189930600.
За останні 90 днів зміна ціни Palantir Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.8207187278039647.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.064147
|+2.69%
|30 днів
|$ -0.4500436850
|-18.36%
|60 днів
|$ -2.0189930600
|-82.40%
|90 днів
|$ -0.8207187278039647
|-25.09%
Останній аналіз цін Palantir Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.69%
-3.30%
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