Ціна PaladinAI (PALAI)
Поточна ціна PaladinAI (PALAI) сьогодні становить 0.01260877 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PALAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PaladinAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.93K USD
- зміна ціни PaladinAI протягом дня — +9.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PaladinAI до USD становила $ +0.0011017.
За останні 30 днів зміна ціни PaladinAI до USD становила $ -0.0039105696.
За останні 60 днів зміна ціни PaladinAI до USD становила $ -0.0045455170.
За останні 90 днів зміна ціни PaladinAI до USD становила $ -0.006647205546261957.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0011017
|+9.57%
|30 днів
|$ -0.0039105696
|-31.01%
|60 днів
|$ -0.0045455170
|-36.05%
|90 днів
|$ -0.006647205546261957
|-34.52%
Останній аналіз цін PaladinAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
+9.57%
-38.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PaladinAI is a Gateway to Infinite Possibilities Blending Decentralization and Advanced AI-Powered Audit Solutions.
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