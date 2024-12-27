Сьогоднішня ціна Paladin (PAL)

Поточна ціна Paladin (PAL) сьогодні становить 0.202516 USD з ринковою капіталізацією $ 4.55M USD. Ціна PAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paladin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.33K USD

- зміна ціни Paladin протягом дня — +34.59%

- циркуляційна пропозиція – 22.46M USD

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