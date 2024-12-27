Сьогоднішня ціна Pakcoin (PAK)

Поточна ціна Pakcoin (PAK) сьогодні становить 0.01228269 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна PAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pakcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.24K USD

- зміна ціни Pakcoin протягом дня — -0.78%

- циркуляційна пропозиція – 82.26M USD

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