Ціна Pakcoin (PAK)
Поточна ціна Pakcoin (PAK) сьогодні становить 0.01228269 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна PAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pakcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.24K USD
- зміна ціни Pakcoin протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 82.26M USD
Отримуйте оновлення цін PAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pakcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pakcoin до USD становила $ +0.0024771262.
За останні 60 днів зміна ціни Pakcoin до USD становила $ +0.0091401477.
За останні 90 днів зміна ціни Pakcoin до USD становила $ +0.009981828786261652.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ +0.0024771262
|+20.17%
|60 днів
|$ +0.0091401477
|+74.41%
|90 днів
|$ +0.009981828786261652
|+433.83%
Останній аналіз цін Pakcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.78%
+4.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pakistan Coin (Pakcoin) is crypto currency for Pakistani people. A currency for the people by the people.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PAK до AUD
A$0.019652304
|1 PAK до GBP
￡0.0097033251
|1 PAK до EUR
€0.0116685555
|1 PAK до USD
$0.01228269
|1 PAK до MYR
RM0.0549036243
|1 PAK до TRY
₺0.4322278611
|1 PAK до JPY
¥1.938208482
|1 PAK до RUB
₽1.2895596231
|1 PAK до INR
₹1.0499243412
|1 PAK до IDR
Rp198.1078754907
|1 PAK до PHP
₱0.7147297311
|1 PAK до EGP
￡E.0.6246976134
|1 PAK до BRL
R$0.0757841973
|1 PAK до CAD
C$0.0175642467
|1 PAK до BDT
৳1.4681499357
|1 PAK до NGN
₦19.0133584662
|1 PAK до UAH
₴0.5153816724
|1 PAK до VES
Bs0.62641719
|1 PAK до PKR
Rs3.4193780691
|1 PAK до KZT
₸6.4307251764
|1 PAK до THB
฿0.4172429793
|1 PAK до TWD
NT$0.4029950589
|1 PAK до CHF
Fr0.011054421
|1 PAK до HKD
HK$0.0953136744
|1 PAK до MAD
.د.م0.1239323421