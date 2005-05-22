Токеноміка Pajamas Cat (PAJAMAS) Дізнайтеся ключову інформацію про Pajamas Cat (PAJAMAS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pajamas Cat (PAJAMAS) YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake." Офіційний вебсайт: https://pajamas.cat/ Купити PAJAMAS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pajamas Cat (PAJAMAS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pajamas Cat (PAJAMAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 458,76K $ 458,76K $ 458,76K Загальна пропозиція: $ 979,87M $ 979,87M $ 979,87M Циркуляційна пропозиція: $ 979,87M $ 979,87M $ 979,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 458,76K $ 458,76K $ 458,76K Історичний максимум: $ 0,03509586 $ 0,03509586 $ 0,03509586 Історичний мінімум: $ 0,00034255 $ 0,00034255 $ 0,00034255 Поточна ціна: $ 0,00046832 $ 0,00046832 $ 0,00046832 Дізнайтеся більше про ціну Pajamas Cat (PAJAMAS)

Токеноміка Pajamas Cat (PAJAMAS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pajamas Cat (PAJAMAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAJAMAS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAJAMAS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAJAMAS, досліджуйте ціну токена PAJAMAS в реальному часі!

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