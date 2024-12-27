Сьогоднішня ціна Pajamas Cat (PAJAMAS)

Поточна ціна Pajamas Cat (PAJAMAS) сьогодні становить 0.0030597 USD з ринковою капіталізацією $ 2.99M USD. Ціна PAJAMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pajamas Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.54K USD

- зміна ціни Pajamas Cat протягом дня — +4.39%

- циркуляційна пропозиція – 979.89M USD

Отримуйте оновлення цін PAJAMAS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAJAMAS.