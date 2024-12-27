Ціна Pajamas Cat (PAJAMAS)
Поточна ціна Pajamas Cat (PAJAMAS) сьогодні становить 0.0030597 USD з ринковою капіталізацією $ 2.99M USD. Ціна PAJAMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pajamas Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.54K USD
- зміна ціни Pajamas Cat протягом дня — +4.39%
- циркуляційна пропозиція – 979.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pajamas Cat до USD становила $ +0.00012855.
За останні 30 днів зміна ціни Pajamas Cat до USD становила $ -0.0010933128.
За останні 60 днів зміна ціни Pajamas Cat до USD становила $ +0.0006944830.
За останні 90 днів зміна ціни Pajamas Cat до USD становила $ -0.000061253295856737.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012855
|+4.39%
|30 днів
|$ -0.0010933128
|-35.73%
|60 днів
|$ +0.0006944830
|+22.70%
|90 днів
|$ -0.000061253295856737
|-1.96%
Останній аналіз цін Pajamas Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+4.39%
+18.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."
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