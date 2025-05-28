Ціна Pairs (PAIRS)
Поточна ціна Pairs (PAIRS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,47M USD. Ціна PAIRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pairs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pairs протягом дня — +22,71%
- циркуляційна пропозиція – 8,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pairs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pairs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pairs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pairs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+22,71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pairs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,18%
+22,71%
-13,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.
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