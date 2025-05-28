Сьогоднішня ціна Pairs (PAIRS)

Поточна ціна Pairs (PAIRS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,47M USD. Ціна PAIRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pairs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pairs протягом дня — +22,71%

- циркуляційна пропозиція – 8,00B USD

Отримуйте оновлення цін PAIRS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAIRS.