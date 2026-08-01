Сьогоднішня ціна PairPunk

Поточна ціна PairPunk (PAIR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAIR до USD становить $ 0 за PAIR.

PairPunk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26.027, з циркуляційною пропозицією у 999,24M PAIR. Протягом останніх 24 годин PAIR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PAIR змінився на -%0,33 за останню годину та на +%13,07 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PairPunk (PAIR)

Ринкова капіталізація $ 26,03K$ 26,03K $ 26,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,03K$ 26,03K $ 26,03K Циркуляційне постачання 999,24M 999,24M 999,24M Загальна пропозиція 999.237.240,0 999.237.240,0 999.237.240,0

Поточна ринкова капіталізація PairPunk — $ 26,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PAIR — 999,24M, зі загальною пропозицією 999237240.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,03K.