Ціна PairedWorld (PAIRED)
Поточна ціна PairedWorld (PAIRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAIRED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PairedWorld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.96 USD
- зміна ціни PairedWorld протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PAIRED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAIRED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PairedWorld до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни PairedWorld до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PairedWorld до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PairedWorld до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|-48.06%
|60 днів
|$ 0
|-79.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PairedWorld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
0.00%
-31.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PAIRED до AUD
A$--
|1 PAIRED до GBP
￡--
|1 PAIRED до EUR
€--
|1 PAIRED до USD
$--
|1 PAIRED до MYR
RM--
|1 PAIRED до TRY
₺--
|1 PAIRED до JPY
¥--
|1 PAIRED до RUB
₽--
|1 PAIRED до INR
₹--
|1 PAIRED до IDR
Rp--
|1 PAIRED до PHP
₱--
|1 PAIRED до EGP
￡E.--
|1 PAIRED до BRL
R$--
|1 PAIRED до CAD
C$--
|1 PAIRED до BDT
৳--
|1 PAIRED до NGN
₦--
|1 PAIRED до UAH
₴--
|1 PAIRED до VES
Bs--
|1 PAIRED до PKR
Rs--
|1 PAIRED до KZT
₸--
|1 PAIRED до THB
฿--
|1 PAIRED до TWD
NT$--
|1 PAIRED до CHF
Fr--
|1 PAIRED до HKD
HK$--
|1 PAIRED до MAD
.د.م--