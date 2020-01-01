Токеноміка Paintswap (BRUSH) Дізнайтеся ключову інформацію про Paintswap (BRUSH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paintswap (BRUSH) BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH. Офіційний вебсайт: https://paintswap.io Whitepaper: https://docs.paintswap.finance/ Купити BRUSH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paintswap (BRUSH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paintswap (BRUSH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,57M $ 6,57M $ 6,57M Загальна пропозиція: $ 410,92M $ 410,92M $ 410,92M Циркуляційна пропозиція: $ 410,92M $ 410,92M $ 410,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,57M $ 6,57M $ 6,57M Історичний максимум: $ 0,249255 $ 0,249255 $ 0,249255 Історичний мінімум: $ 0,0051472 $ 0,0051472 $ 0,0051472 Поточна ціна: $ 0,01602386 $ 0,01602386 $ 0,01602386 Дізнайтеся більше про ціну Paintswap (BRUSH)

Токеноміка Paintswap (BRUSH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paintswap (BRUSH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRUSH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRUSH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRUSH, досліджуйте ціну токена BRUSH в реальному часі!

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