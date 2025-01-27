Сьогоднішня ціна Paintswap (BRUSH)

Поточна ціна Paintswap (BRUSH) сьогодні становить 0.01320346 USD з ринковою капіталізацією $ 5.29M USD. Ціна BRUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paintswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.69K USD

- зміна ціни Paintswap протягом дня — -5.38%

- циркуляційна пропозиція – 402.01M USD

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