Ціна Paintswap (BRUSH)
Поточна ціна Paintswap (BRUSH) сьогодні становить 0.01320346 USD з ринковою капіталізацією $ 5.29M USD. Ціна BRUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paintswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.69K USD
- зміна ціни Paintswap протягом дня — -5.38%
- циркуляційна пропозиція – 402.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paintswap до USD становила $ -0.00075165396395445.
За останні 30 днів зміна ціни Paintswap до USD становила $ -0.0067433305.
За останні 60 днів зміна ціни Paintswap до USD становила $ -0.0091045739.
За останні 90 днів зміна ціни Paintswap до USD становила $ -0.007929349351029302.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00075165396395445
|-5.38%
|30 днів
|$ -0.0067433305
|-51.07%
|60 днів
|$ -0.0091045739
|-68.95%
|90 днів
|$ -0.007929349351029302
|-37.52%
Останній аналіз цін Paintswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
-5.38%
-13.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.
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