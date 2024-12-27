Сьогоднішня ціна Paint Swap (BRUSH)

Поточна ціна Paint Swap (BRUSH) сьогодні становить 0.0285115 USD з ринковою капіталізацією $ 11.46M USD. Ціна BRUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paint Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 560.96K USD

- зміна ціни Paint Swap протягом дня — -11.58%

- циркуляційна пропозиція – 400.36M USD

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