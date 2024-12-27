Ціна Paint Swap (BRUSH)
Поточна ціна Paint Swap (BRUSH) сьогодні становить 0.0285115 USD з ринковою капіталізацією $ 11.46M USD. Ціна BRUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paint Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 560.96K USD
- зміна ціни Paint Swap протягом дня — -11.58%
- циркуляційна пропозиція – 400.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paint Swap до USD становила $ -0.00373656294719903.
За останні 30 днів зміна ціни Paint Swap до USD становила $ -0.0096226198.
За останні 60 днів зміна ціни Paint Swap до USD становила $ +0.0118331905.
За останні 90 днів зміна ціни Paint Swap до USD становила $ +0.003595414004212887.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00373656294719903
|-11.58%
|30 днів
|$ -0.0096226198
|-33.74%
|60 днів
|$ +0.0118331905
|+41.50%
|90 днів
|$ +0.003595414004212887
|+14.43%
Останній аналіз цін Paint Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
-11.58%
-19.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRUSH is the token of Estfor Kingdom & PaintSwap Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval MMORPG on Fantom. It's an idle browser game with 16+ skills to level up, quests to complete, clans to join & battle together over territories for $BRUSH and much more! PaintSwap Finance is a revolutionary NFT marketplace on Fantom and fNFT marketplace supported on many chains. 50% of all NFT sales is used to buy back and burn brush.
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