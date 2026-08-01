Яка зараз ціна PainStrategy?

PainStrategy торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.49% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як PAINSTR порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.49% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо PAINSTR перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як PainStrategy виглядає у порівнянні з токенами категорії NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel?

У сегменті NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel PAINSTR демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація PainStrategy?

Ринкова капіталізація ₴10987251.46620759648000 розташовує PAINSTR на #4417 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують PAINSTR?

PainStrategy згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку PAINSTR?

З 935086140.3821193 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.